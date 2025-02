Como um professor viajou ao espaço com um 'cavalo' de 56 milhões de anos

O caracol lunar que viajou a bordo do New Shepard foi preservado há 2,9 milhões de anos Imagem: Museu da Flórida/Kristen Grace

Levar os fósseis ao espaço não teve nenhum propósito científico. A ideia de Ferl era homenagear amigos e colegas cientistas levando itens de valor pessoal e científico com ele na excursão.

Os fósseis foram emprestados a Rob Ferl pelo Museu de História Natural da Flórida. Para escolher os itens paleontológicos ele contou com a ajuda de Jon Bloch, curador de paleontologia de vertebrados, e Roger Portell, diretor da coleção de paleontologia de invertebrados. "Os fósseis precisavam ser pequenos para fazer a viagem", disse Bloch.

Rob Ferl tem fobia de altura, mas enfrentou o medo para conquistar o sonho de realizar uma excursão espacial. "Imagine ser um oceanógrafo que nunca andou de barco, alguém que estuda florestas e nunca tocou em uma árvore, um paleontólogo que nunca encontrou um fóssil. Sou biólogo espacial há 25 anos. Agora, finalmente fui ao espaço", disse Rob Ferl ao Museu da Flórida.

A viagem aconteceu em 29 de agosto de 2024. O voo do foguete New Shepard ultrapassou a "Linha de Kárman", um ponto a 100km do nível do mar que define o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço.