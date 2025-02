Escolha nada aleatória: por que suéter de Freddy Krueger é vermelho e verde

O artigo era da Scientific American e dizia que as pessoas acham o vermelho e o verde difíceis de serem vistos juntos, segundo o Mental Floss.

Dessa forma, ao causar dificuldades em reconhecer especificamente esses tons, tal combinação fica subliminarmente perturbadora.

A explicação é a seguinte: a luz vermelha costuma fazer com que as células da retina disparem, criando uma sensação de alerta e ação. Já a luz verde cria um efeito repousante no cérebro, inclusive mais segurança.

Ou seja, isso significa que as duas cores combinadas se anulariam, já que uma pede ação e outra, repouso.

Assim tinha um combo perfeito e era justamente o que Craven queria: os espectadores, assim como as vítimas, se sentiriam agoniados ao virem a vestimenta de Freddy, que com essas cores ficaria ainda mais aterrorizante.

*Com matéria publicada em 31/12/2023