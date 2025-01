Vida no planeta Terra tem prazo de validade? A ciência acredita que sim

A previsão é que esse processo comece daqui a cerca de 4,5 bilhões de anos. Mas antes mesmo desse estágio, as modificações estruturais do processo de evolução do Sol tornarão a vida na Terra impossível.

Com o Sol cada vez maior e mais brilhante, o calor poderá derreter todo o gelo do planeta e também secar de vez as águas dos oceanos. É mais difícil fornecer um tempo para isso, mas as previsões mais pessimistas falam em torno de 500 mil anos.

Asteroide certeiro

Um outro apocalipse que povoa o imaginário popular é com o impacto de asteroides.

Pequenos corpos celestes colidem a tempo todo com a Terra. Estima-se que cerca de 15 meteoroides —materiais que se separaram de asteroides ou cometas e acabam conseguindo entrar na nossa atmosfera— atinjam a superfície terrestre diariamente. Mas a maioria deles ou é muito pequena ou cai nos oceanos e regiões inabitadas, formando crateras e montanhas.

Objetos maiores com mais de cinco quilômetros de diâmetro podem causar grande impacto na atmosfera terrestre, mas suas colisões com a Terra são extremamente raras. O asteroide que foi responsável pela extinção dos dinossauros tinha 17 km de diâmetro e 2,6 toneladas por metro cúbico.