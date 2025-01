Golpistas enganavam com deepfake de Mion e promessa de voucher no Outback

Na propaganda, a falsa narração fala de uma promoção e pede para que as pessoas cliquem no link para acessá-la. Veiculado e impulsionado nos Stories do Instagram, o link leva a pessoa para um site falso que, em tese, ofereceria o voucher de desconto para um casal no Outback.

Link continha uma pesquisa e exigia um Pix para a pessoa receber o voucher. Vítima era convidada a responder o questionário, o que a fazia ganhar descontos. No fim das contas, era solicitado um Pix para gerar o voucher de desconto no restaurante, mas não ocorria. No Distrito Federal, 21 pessoas registraram boletim de ocorrência alegando terem caído no golpe.

Os criminosos utilizaram a inteligência artificial para emular a voz do apresentador. Durante a campanha publicitária, a vítima conseguia, depois de responder algumas perguntas, alguns descontos e acabava ficando com um preço irrisório. A vítima pagava, fazia o pagamento por meio de Pix, e esse voucher nunca era gerado

Delegado Eduardo Del Fabro, da PCDF

Questionado, o Outback Steakhouse diz que promoções e benefícios são exibidos apenas no seu site e em suas redes oficiais verificadas. A empresa diz ainda que não solicita códigos, senhas ou transações Pix para promoções. Os pagamentos via PIX acontecem apenas dentro dos restaurantes, nunca pela internet.

Pena máxima de acusados pode chegar a 21 anos. Acusados vão responder por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Não é a primeira vez que Marcos Mion é usado para aplicar golpes. No ano passado, deepfake do apresentador vendia "gotas milagrosas" para curar o autismo. Na mesma época, vídeos falsos do médico Drauzio Varella também circularam.