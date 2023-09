'Passei mal': Mãe cria deepfake da filha desaparecida para ajudar na busca

Usuária ávida do Tiktok — acumulando 624 mil seguidores que acompanham sua amálgama de vídeos de dancinha com outros de conscientização sobre sua filha —, Marcele encontrou, certo dia, o perfil Fatos Bizarros, no qual constavam inúmeros vídeos desse estilo.

"Pedi para a pessoa para fazer a história da minha filha. Tinha o intuito de fazer as pessoas não esquecerem o caso dela e apresentar para novas pessoas, no caso, seguidores do TikTok do Instagram", explica ela.

Dito e feito: o administrador do perfil, que por questões jurídicas preferiu não se identificar, pegou uma imagem de Polyanna e, com base no relato de Marcele, transformou a foto inanimada num vídeo em que a criança relata: "Se você já viu meu rosto em algum lugar, por favor não pule esse vídeo, estou desaparecida e preciso da sua ajuda, meu nome é Polyanna Ketlyn. Eu tinha apenas 10 anos quando tudo aconteceu. Eu morava no bairro Piratininga, Niterói, Rio de Janeiro..."