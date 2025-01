Lembra dele? Queridinho dos filtros, FaceApp gera multa a Apple e Google

Lembra do Faceapp? O app de filtros, que fez sucesso em meados de 2020, fez Apple e Google serem condenados a pagar uma multa de R$ 19 milhões por violar a privacidade de usuários no Brasil, segundo decisão da Justiça do Maranhão. Ainda cabe recurso.

Mesmo que o boom do app tenha rolado há cinco anos, ele foi alvo de críticas no Brasil e no mundo pela forma como lidava com informações de usuários.

A ação coletiva argumenta o que app coletava dados sensíveis de forma indevida, tinha termos de uso em língua estrangeira e compartilhava informações com terceiros. No caso, Google e Apple foram condenadas por hospedarem a aplicação em suas lojas.