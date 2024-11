Círculo azul no WhatsApp: quais dos seus dados a Meta AI pode acessar?

Quais outros dados são usados? Além de poder acessar a localização do usuário, também de acordo com a empresa, para esse treinamento são usados dados licenciados, informações dos produtos e serviços da Meta e informações "disponíveis publicamente online".

Desta forma, ainda podem ser usadas para este treinamento, por exemplo: publicações compartilhadas abertamente no Instagram e no Facebook — incluindo fotos e texto— e dados de uso de stickers de IA, além das já citadas informações que as pessoas compartilham ao interagir com os recursos de IA da própria empresa.

Por outro lado, dados de conversas privadas não são usados para este fim. Em seu site, a Meta reforça: "Não treinamos esses modelos usando postagens privadas das pessoas. Também não usamos o conteúdo de suas mensagens privadas com amigos e familiares para treinar nossas IAs".

Usuário das plataformas como 'coach' de IA

A Meta já usa dados dos usuários em todas as suas plataformas — WhatsApp, Facebook, Instagram e Threads. No entanto, existem detalhes que as pessoas só revelam durante uma conversa — e é exatamente nisso que a empresa norte-americana está apostando.

A IA salva o que já foi dito a ela para usar em oportunidades futuras. Quando você interage com a IA em uma conversa, ela salva detalhes de contexto e também sobre você para continuar o bate-papo. Por exemplo, se você disser à inteligência artificial que gosta de comida chinesa, ele poderá guardar este detalhe. Dessa forma, se mais tarde você perguntar sobre restaurantes de que talvez goste em alguma cidade, o recurso poderá recomendar restaurantes chineses.