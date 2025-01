Jesus abraçando: como é o PixVerse, que cria vídeo em IA a partir de foto

Quem acessou as redes sociais recentemente muito provavelmente se deparou com a trend do abraço de Jesus. Isso tem ocorrido graças ao app Pixverse, que transforma fotos em vídeos animados com a ajuda de inteligência artificial

O que aconteceu

PixVerse foi lançado no ano passado, mas suas transformações começaram a viralizar recentemente. No TikTok, há milhares de vídeos usando modelos de animações do app. Na App Store, já é o terceiro app mais baixado; na Play Store, o app é o mais baixado na categoria fotografia.

O da trend do abraço de Jesus se chama oficialmente Warmth of Jesus (Calor de Jesus). A partir de uma foto, o app usa inteligência artificial e faz Jesus abraçar a pessoa. O curioso é que a animação faz a pessoa da foto sorrir e, em seguida, faz o movimento de abraço. O resultado é bem realista, porém tosco.