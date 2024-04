Como ativar a função do Tinder que tenta evitar os 'golpes do amor'

Após febre de golpes do amor, o Tinder, um dos apps de encontro mais famosos, anunciou nesta segunda-feira (22) um recurso para que pessoas avisem a amigos sobre encontros amorosos. Funcionalidade ainda não está disponível: funcionalidade chegará aos poucos nos próximos meses, inclusive no mercado brasileiro.

O que aconteceu

'Compartilhar Meu Date' permite que uma pessoa no ambiente de conversa com um contato do Tinder gere um link com informações do encontro.

Ao tocar no menu de três pontos na conversa com um match, a pessoa deve escolher a opção Compartilhar Meu Date e preencher informações como nome de quem vai encontrar, incluir o perfil do Tinder do contato, data, hora e local. No fim, é gerado um link para ser enviado para o contato de preferência (amigos, familiares ou colegas).