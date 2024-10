Como app de corrida - e guarda-costas descuidados - estão pondo presidentes em risco

A investigação do jornal francês também revela que os guarda-costas de Vladimir Putin costumam correr perto de mansões luxuosas, nas margens do Mar Negro, que, segundo seus opositores, entre eles o falecido Alexei Navalny, seriam propriedades do presidente russo. Acusações embaraçosas sobre a suposta fortuna do líder, negadas por ele.

Localização de Putin no Brasil revelada pelo Strava

Outra informação sobre Putin revelada pelo jornal, diz respeito à viagem do presidente ao Brasil. Nos dias 13 e 14 de novembro de 2019, o chefe de Estado foi a Brasília para participar de uma cúpula internacional que reuniu os líderes do Brics.

Um agente do Serviço Federal de Proteção russ, foi destacado para preparar os locais visitados pelo presidente, e chegou na capital em 11 de novembro. Ele se hospedou no Hotel B, estabelecimento que receberia Putin posteriormente. Essa informação foi revelada porque, enquanto esperava pela chegada do presidente russo, o agente realizou e registrou no Strava uma corrida de 8 quilômetros que começa e termina no hotel. A informação, embora confidencial e eminentemente sensível, foi compartilhada na internet.

O jornal também revelou que os agentes de segurança dos presidentes americanos têm o habito de compartilhar no aplicativo fotos e informações privadas. Através do conteúdo compartilhado pelos guarda-costas de Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden, a publicação identificou os endereços de residências de ao menos 12 dos 26 guarda-costas.

Informado pelos jornalistas do Le Monde da publicação da investigação, o Palácio do Eliseu disse ao diário que a casa do presidente "está completamente segura, sendo o risco, portanto, completamente inexistente".