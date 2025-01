Como funciona caixa-preta? Brasil estuda a de avião que caiu no Cazaquistão

Após a queda do jato E190 no Cazaquistão no dia 25 dezembro, as caixas-pretas da aeronave estão sendo analisadas no Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), em Brasília. Esses dispositivos são cruciais para elucidar as causas do acidente e prevenir futuras tragédias.

O que é uma caixa-preta

Gravador de voo registra informações essenciais. Também conhecida como gravador de voo, a caixa-preta armazena dados detalhados do trajeto, incluindo altitude, velocidade, condições meteorológicas e comandos emitidos durante o percurso.

Registra áudio. Além dos dados técnicos, o dispositivo capta conversas na cabine de comando, o que pode ser determinante para compreender a sequência de eventos que levou a um acidente.