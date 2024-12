IA sugere que filho mate pais 'loucos', e responsáveis processam empresa

Menina foi exposta a conteúdos sexualmente explícitos. B.R., de 9 anos, conheceu o chatbot por meio de um colega da escola quando ela tinha 9 anos. Ela usou o app por quase dois anos, e ele sempre sugeriu personagens de comportamentos sexualizados. Como resultado, a garota começou a ter ações impróprias e sexualizadas para sua idade — o documento não detalha quais.

Mãe descobriu uso do app pela filha apenas em outubro deste ano. Isso pode ser um problema para a Character.AI, pois, em tese, deveria assegurar que apenas pessoas com a idade apropriada utilizem o app.

Não é alucinação, é o comportamento normal do chatbott. Autores da ação argumentam que o comportamento errático do sistema com seus filhos não é alucinação — quando um sistema de inteligência artificial age indevidamente. Para eles, o chatbot propositalmente manipula, encoraja o isolamento e incita raiva e violência.

Interface de chat por voz do Character.AI Imagem: Divulgação

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.