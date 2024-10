Empresa acusada de causar suicídio de jovem foi fundada por brasileiro

O processo também inclui o Google, da Alphabet, onde os fundadores da Character.AI trabalharam antes de lançar seu produto. O Google recontratou os fundadores em agosto como parte de um acordo que concedeu uma licença não exclusiva à tecnologia da Character.AI.

Quem é Daniel

Daniel de Freitas viu sua fortuna crescer exponencialmente após um acordo estratégico com o Google. O fundador da startup de inteligência artificial Character.AI, que permite conversas com personalidades, permitiu à gigante que licenciasse a tecnologia da Character.AI, avaliando a startup em R$ 16,8 bilhões (US$ 3 bilhões), mas sem assumir o controle da empresa.

A ascensão de Freitas o colocou em destaque na lista de bilionários da Forbes 2024, como o primeiro bilionário do setor de IA. Ele é agora um dos principais nomes do setor tecnológico no Brasil, ao lado de figuras como Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.

Freitas cofundou a Character.AI com Noam Shazeer, outro ex-Google. Juntos, eles criaram a plataforma que se tornou um sucesso global em IA, permitindo que usuários interajam com figuras públicas e personalidades históricas, apurou o jornal norte-americano NY Times, em matéria do ano passado, quando a empresa valia cerca de R$ 5,6 bilhões (US$ 1 bilhão)