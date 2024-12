Por que escovar os dentes antes deixa o café da manhã com gosto ruim?

O SLS é um surfactante, ou seja, possui uma extremidade que adora gordura (hidrofóbica) e uma extremidade que adora água (hidrofílica). De acordo com um artigo da pesquisadora especialista em alimentos Rosie Alderson, no Everyday Science, plataforma que publica textos sobre a ciência e tecnologia do nosso dia a dia, essa substância também é usada em detergentes e géis de banho.

Ação na pasta de dente

Aí você pode se perguntar: mas se tem esse efeito, por que esse produto químico é utilizado na pasta de dente? Bom, ele é utilizado por conta de sua capacidade de diminuir a tensão superficial da água.

As moléculas SLS se alinham na superfície da água com os líquidos que gostam de gordura e odeiam água, longe da superfície da língua. Esse processo ajuda a estabilizar as bolhas para que elas não estourem imediatamente, mas persistam.

Essa capacidade do SLS de formar bolhas é útil na pasta de dente porque facilita que a espuma formada durante a escovação se espalhe pela boca. Ele atua como uma espécie de sabão, matando bactérias e ajudando a reduzir a placa bacteriana.

Além disso, as moléculas SLS podem se conectar a receptores da língua que permitem que você sinta os sabores doces — e temporariamente elas inibem a ação desses receptores.