Como a linguagem de um casal nas redes dá pistas de que vai se separar?

Segundo a pesquisa, as comunicações que deixamos para trás na internet, nas mínimas palavras e nos invisíveis sinais, têm grande carga emocional e cognitiva.

"Parece que, mesmo antes de as pessoas saberem que uma separação vai acontecer, isso começa a afetar suas vidas", disse Sarah Seraj, principal autora do estudo, em 2021.

Nós realmente não percebemos quantas vezes estamos usando preposições, artigos ou pronomes, mas essas palavras funcionais são alteradas de uma forma quando você está passando por uma perturbação pessoal, e podem nos dizer muito sobre nosso estado emocional e psicológico

Sarah Seraj, pesquisadora da Universidade do Texas em Austin (EUA)

Seja nos comentários de quem terminou ou de quem levou o pé na bunda, foram notados marcadores de "linguagem da separação" em pelo menos três meses antes do evento. De acordo com a pesquisa, a fala vai se tornando mais pessoal e informal, indicando uma queda no pensamento analítico, e os pronomes "eu" e "nós" são mais usados.

"Esses são sinais de que alguém está carregando uma carga cognitiva pesada. Eles estão pensando ou tentando resolver algo e se tornam mais autocentrados", explicou Seraj.

"Às vezes, o uso da palavra "eu" está relacionado a depressão e tristeza. Quando as pessoas estão deprimidas, tendem a se concentrar em si mesmas e não conseguem se relacionar tanto com os outros", adicionou ela, à época.