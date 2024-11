Tirar o Chrome do Google custaria US$ 20 bilhões ao comprador

Especialistas especulam quem poderia se interessar pela compra do Chrome. Evelyn Mitchell-Wolf, analista sênior da eMarketer, disse à Bloomberg imaginar que empresas de inteligência artificial poderiam estar interessadas, mas acredita que os "compradores potenciais para o Chrome são poucos".

Já Josh Miller, co-fundador da Browser Co., acredita que várias empresas podem se interessar, para agitar o mercado. A dúvida, porém, é se os usuários continuariam utilizando o Chrome, já que a integração com os serviços do Google é um dos grandes atrativos do navegador.

Caso o Google opte por tornar o Chrome uma empresa independente, deverá repensar seu modelo de negócios. O navegador é gratuito e atualmente sustentado pelos lucros de anúncios do Google.

DoJ x Google

DoJ processou Google por considerar que a empresa tinha monopólio de buscas e publicidade digital. O processo começou em 2020 e culminou em agosto, com o juiz Amit Mehta considerando, de fato, a empresa detém monopólio, com grande controle nessas áreas.

Alta quantia paga para manter o Google como buscador padrão foi prova de prática anticompetitiva. A companhia pagava bilhões por ano em acordos de exclusividade para ser o buscador padrão em iPhones (líder de mercado nos EUA), celulares da Samsung, além de navegadores (Firefox e Safari, da Apple). Estima-se que foram gastos US$ 26 bilhões desde 2021.