Novo presidente da Intel investiu em centenas de empresas chinesas, algumas com laços militares

A análise da Reuters constatou que Tan controla mais de 40 empresas e fundos chineses, além de participações minoritárias em mais de 600 empresas de investimento que ele administra ou possui. Em muitos casos, ele compartilha a propriedade de participações minoritárias com entidades governamentais chinesas.

Vários investidores entrevistados pela Reuters expressaram preocupação com o fato de que os investimentos de Tan poderiam complicar a tarefa de revitalização da Intel. Juntamente com a TSMC e a Samsung, a Intel é uma das três empresas do mundo que produzem os chips mais avançados, e a única com sede nos EUA.

"O Sr. Tan não está qualificado para atuar como diretor de qualquer empresa que concorra com a China, muito menos de uma com ramificações de segurança nacional como a Intel e suas tremendas conexões herdadas com todas as áreas da inteligência e do ecossistema de defesa dos Estados Unidos", disse Andrew King, sócio da empresa de capital de risco Bastille Ventures. King disse que nem ele nem seu fundo têm investimentos na Intel.

Outros, como Stacey Rasgon, analista da Bernstein, consideram a experiência de Tan com startups na China competência essencial para reviver o ícone norte-americano em declínio.

Tan fez seus investimentos por meio da Walden International, a empresa de capital de risco de San Francisco que ele fundou em 1987, bem como por meio de duas holdings sediadas em Hong Kong: Sakarya Limited e Seine Limited. Tan era o único proprietário da Sakarya em 31 de outubro, de acordo com documentos disponibilizados à Bolsa de Valores de Xangai, e controla a Seine por meio da Walden, de acordo com os bancos de dados corporativos chineses, que são atualizados diariamente. Tan continua sendo o presidente da Walden International.

A Intel se recusou a comentar sobre os investimentos de Tan na China. Um porta-voz disse que Tan disse que "lidamos com todos os possíveis conflitos de forma adequada e fornecemos informações conforme exigido pelas regras da SEC".