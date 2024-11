O que o Telegram diz sobre pornografia? Canal sobre Simaria foi banido

Um canal do Telegram em homenagem à cantora Simaria foi banido por "conteúdo considerado impróprio", segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Quais são os limites do Telegram para conteúdos pornográficos?

Telegram não permite pornografia ilegal

Termos de uso do aplicativo impedem usuários de publicarem certos conteúdos. Regras do aplicativo impedem que se publique "pornografia ilegal em canais públicos do Telegram". Ou seja, usuários não podem publicar imagens de pedofilia, zoofilia, estupro, abuso sexual e outras em canais abertos.

Telegram não especificou qual conteúdo fez canal de Simaria ser banido. O grupo era administrado por fãs, e foi bloqueado com a seguinte mensagem: "Este canal não pode ser exibido porque foi usado para divulgar conteúdo pornográfico".