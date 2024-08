Justiça dos EUA decide que Google detém monopólio de buscas online

"Mas conclui que não deveríamos ser autorizados a torná-lo facilmente disponível", e "nestas condições vamos apelar", acrescentou.

Posição dominante

O Departamento de Justiça americano considera que as práticas do Google violam o direito à concorrência e que os contratos são ilegais, pois o buscador é dominante no mercado.

Para as autoridades de concorrência, o mercado de referência é o de buscas gerais na internet. O Google detém 80% deste mercado nos Estados Unidos.

Segundo o site Statcounter, no começo de julho, o buscador do Google alcançava mais de 90% do mercado global, e inclusive mais de 95% das buscas realizadas em smartphones.

O buscador é parte importante do modelo de negócios do grupo, pois representou mais de 175 bilhões de dólares em receita publicitária em 2023 (cerca de R$ 847 bilhões, em cotação da época), de um total de vendas de 307 bilhões de dólares (R$ 1,48 trilhão).