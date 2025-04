Apple é investigada por abuso de poder em pagamento por aproximação no Brasil

A Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) instaurou investigação sobre eventual monopólio da Apple no sistema de pagamento por aproximação na última sexta-feira, 4. A Apple já foi oficiada por e-mail e tem prazo até o dia 17 de abril para se manifestar.

Uma nota técnica do Cade embasou o pedido. Segundo o documento, há indícios de que a Apple abusaria da posição dominante, e em função do "absoluto controle sobre as regras aplicáveis ao ecossistema iOS", estaria criando "artificialmente barreiras" à entrada e ao desenvolvimento de rivais interessados em oferecer aos usuários deste sistema operacional outros sistemas de pagamento por aproximação para favorecer o seu próprio serviço, o Apple Pay.

"Com relação aos pagamentos por aproximação que utilizam a tecnologia NFC, nos dispositivos iPhone, iPad, Apple Watch e outros, a Apple impõe restrições e dificuldades excessivas de modo a favorecer o uso de sua própria carteira digital, impedindo que desenvolvedores de outras carteiras digitais tenham acesso à tecnologia NFC e possam oferecer alternativas independentes do Apple Pay", diz a nota técnica que embasou o inquérito, amparada em contribuições do Banco Central, Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e Zetta, entidade que representa fintechs como o Nubank.