Apple leva mais de 1 milhão de iPhones de avião da Índia para os EUA após tarifas de Trump

Por Aditya Kalra e Abhijith Ganapavaram e Munsif Vengattil

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Apple fretou aviões cargueiros para transportar desde março 600 toneladas de iPhones, ou até 1,5 milhão de unidades do smartphone, da Índia para os Estados Unidos, depois de aumentar a produção no país asiático em um esforço para contornar as tarifas de importação criadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, disseram fontes à Reuters.

Cerca de seis jatos cargueiros com capacidade de 100 toneladas cada um voaram desde março, um deles nesta semana, da Índia para os EUA exatamente quando as novas tarifas criadas pelo bilionário da extrema direita norte-americana entraram em vigor, disseram a fonte e um funcionário do governo indiano.