Não caia em cilada! Saiba como fazer compras seguras na internet

Fernando Moulin destaca que os sites seguros para compras possuem um cadeado verdade ao lado do endereço da URL no navegador. "Isso garante que a transmissão de dados é criptografada", afirmou. Na prática, isso significa que as informações que você insere no site, como número de cartão de crédito, são embaralhadas, não sendo possível descriptografá-las por terceiros, como um hacker.

"As lojas virtuais que se preocupam com a segurança buscam obter selos de segurança e certificações digitais que protegem os dados fornecidos pelos clientes. O 'cadeadinho' aparece na barra de navegação e confere se o endereço eletrônico tem as letras https, indicando que o site é seguro", corrobora Patrícia Camillo.

Outra forma de saber se o site é seguro é digitar o endereço no "Status de Navegação Segura", ferramenta disponibilizada pelo Google e que avalia se a URL é segura.

Use cartão virtual

Alguns bancos disponibilizam o cartão de crédito virtual além do físico. Nele, o código CVV — os três dígitos que ficam no verso — são temporários. Ou seja, para cada compra é gerado um novo número através do aplicativo da instituição financeira. Isso torna a compra mais segura e protege o consumidor em caso de vazamento de dados do número do cartão de crédito.

"Os cartões virtuais oferecem uma camada adicional de segurança, pois são temporários e não têm os mesmos riscos associados aos cartões físicos tradicionais. Essa prática reduz a exposição de informações sensíveis, proporcionando maior tranquilidade durante as transações online caso a empresa tenha seus dados comprometidos", pontua Daniel Barbosa, especialista em segurança da informação da ESET — empresa de cibersegurança.