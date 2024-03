Golpes por ligação e SMS ainda fazem vítimas; não caia neles

Apesar do avanço tecnológico na comunicação pelo celular, o SMS e as chamadas telefônicas —considerados obsoletos pelos millennials e a geração Z— continuam no radar dos golpistas. Um estudo mostra que os alvos preferenciais são adultos mais velhos e idosos.

Dados de 2023 da Silverguard, empresa de cibersegurança, mostra que 26% dos golpes contra pessoas acima de 40 anos começaram por telefone (SMS ou ligação). Para quem tem mais de 60, o índice foi de 19%. E de 7% para quem tem entre 40 a 59 anos. O indicador é de 5% para vítimas com idade entre 18 a 39 anos.