Sistema por área: por que sempre que passo em um local recebo SMS com golpe

Estrutura de central de envio de mensagens falsas encontrada em apartamento no bairro do Morumbi, em São Paulo Imagem: Divulgação/PC-SP

Aparelhos clandestinos enviam mensagens sem passar por redes de operadoras. De acordo com a Anatel, essas estações geram "interferências prejudiciais em redes autorizadas".

Mensagens são cópias de originais e contêm número de telefone falso ou links fraudulentos. É solicitado que vítima entre em contato em um número (que se inicia com 4004 ou 0800) ou acesse o link. Ao entrar em contato, convencidas de que estão lidando com uma empresa, as vítimas cedem dados bancários. No caso de infecção, os golpistas conseguem ter acesso a dados do celular das vítimas.

Golpistas conseguem se passar por uma empresa ou órgão do governo. Em alguns casos, a mensagem é enviada de um número aleatório, em outros o remetente aparece o banco ou a instituição, o que dá mais veracidade para a fraude.

Exemplos de SMS falsos de programa de pontos: links são de URLs fraudulentas. Uma busca pelo nome do programa já retorna a página oficial do programa de pontos Imagem: Reprodução

Casos são registrados como associação criminosa, estelionato e invasão de dispositivo informático. No caso do uso do aparelho clandestino, ainda há a possibilidade de multa por descumprir a Lei Geral das Telecomunicações.