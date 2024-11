Já viveu um déjà vu? Entenda por que temos aquela sensação de 'reprise'

Nossa memória para objetos é muito boa, mas não temos a mesma destreza para lembrar de como esses objetos estavam organizados espacialmente. Assim, quando estamos em um lugar onde há objetos diferentes dispostos de maneira semelhante a configurações que já vimos, temos a sensação de familiaridade que chamamos de déjà vu.

Outra teoria acredita que a sensação está ligada a uma "falha" momentânea de comunicação entre nossos sistemas consciente e inconsciente. Quando ocorre esse "tilt", a informação que passa do sistema consciente para inconsciente chega com um pouco de atraso, causando essa sensação de informação já conhecida.

Uma pesquisa publicada no periódico The Quarterly Journal of Experimental Psychology em 2016 revelou que a sensação ocorre quando o cérebro manda sinais para ver se houve algum tipo de "erro de memória". Ou seja, o fenômeno é nosso cérebro verificando se houve alguma incoerência entre o que realmente vivemos e o que achamos que vivemos.

Frequência

O número não é preciso, mas pesquisas apontam que a sensação de "já ter visto" determinada cena acontece com 30% das pessoas, é mais constante em indivíduos de 15 a 25 anos e tende a diminuir com a velhice. A primeira experiência, na maioria das vezes, ocorre na infância, antes dos dez anos.

Não há informações conclusivas sobre o assunto, mas uma vez que o fenômeno parece estar ligado à formação das nossas memórias, é possível que essa maior incidência esteja relacionada ao fato que é durante a juventude que formamos as mais vívidas lembranças que temos das nossas experiências.