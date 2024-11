Raio em campo de futebol: por que os jogadores caíram ao mesmo tempo?

Um jogador morreu e oito ficaram feridos após um raio atingir um campo de futebol em Huancayo, no Peru, nesta segunda-feira (4). O vídeo é impressionante: quando a descarga elétrica atinge o chão, vários jogadores caem ao mesmo tempo. José Hugo de la Cruz Meza, 39, não resistiu aos ferimentos.

Por que jogadores caíram ao mesmo tempo?

A energia do raio foi dissipada pelo solo. A terra molhada do campo é um condutor de energia, o que "espalhou" o raio, fazendo com que a descarga elétrica atingisse várias pessoas ao mesmo tempo.

Quando a descarga elétrica não é direta, as consequências e ferimentos podem ser mais leves. A pessoa pode perder a consciência, ter amnésia, fraqueza, confusão mental e cefaleia. Mesmo assim, é necessário acompanhamento médico.