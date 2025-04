Robô da Nasa encontra compostos orgânicos em Marte: o que isso diz sobre vida fora da Terra?

Os pesquisadores não cravaram a descoberta de uma "assinatura biológica" — uma prova irrefutável de que já houve algum tipo de vida no planeta. Segundo especialistas, no entanto, trata-se da mais promissora descoberta para a identificação de remanescentes da vida passada em Marte.

"Essas moléculas podem ser produzidas pela química ou pela biologia", explicou Caronline Feissinet, uma química que coordenou a pesquisa do material no Laboratório de Observações da Atmosfera e Espaço em Guyancourt, perto de Paris. "Se temos longas cadeias de ácidos graxos em Marte, elas podem ser oriundas — e esta é apenas uma hipótese — da degradação de membranas celulares de 3,7 bilhões de anos atrás."

O rover Curiosity já percorreu mais de 30 quilômetros na cratera Gale, desde que chegou a Marte, em 2012. O robô detectou em 2018 traços de compostos orgânicos em barro petrificado, mas eram cadeias relativamente curtas de moléculas de carbono.

Amostras foram obtidas com perfuração no solo de Marte feita pelo rover Curiosity Imagem: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Para este último trabalho, Freissinet e seus colegas desenvolveram uma nova forma de testar as amostras retiradas das rochas. Dessa vez, conseguiram detectar cadeias orgânicas bem mais longas.

"Embora processos abióticos possam formar cadeias de ácidos graxos, eles são considerados produtos universais da bioquímica terrestre e, talvez, marciana", escreveram os cientistas em artigo publicado na revista científicas Proceedings of the National Academy of Siences (PNAS).