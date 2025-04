Como Big Techs lidam (ou não) com a publicidade de influencers mirins

Conteúdos como esses, no entanto, correm soltos na internet. Em um vídeo no Instagram, uma garota de 5 anos experimenta um tênis com rodinhas que vira um patins vendido pela Kidy, plataforma de comércio de roupas e calçados infantis. Já outra postagem no TikTok exibe uma menina lavando os cabelos com uma linha de cosméticos da Nazca, especializada para crianças: "muito obrigada por enviar esses produtinhos", agradece a protagonista.

Influencer mirim faz anúncio de 'tênis que vira patins' em seu perfil de rede social. A imagem foi alterada para preservar a privacidade da criança Imagem: Imagem: Reprodução/Instagram - Adaptação: Rodrigo Bento/Repórter Brasil

Livremente reproduzidos nas redes sociais, os vídeos descritos na abertura desta reportagem não poderiam ser veiculados na TV aberta, alertam especialistas ouvidos pela reportagem.

A publicidade direcionada ao público infantil está sujeita a diversas restrições, de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e com o CDC (Código de Defesa do Consumidor). Uma propaganda pode ser considerada abusiva e ilegal caso "se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança", define o segundo parágrafo do artigo 37 do CDC.

Plataforma de brinquedos envia caixa com produtos para influencer mirim. A imagem foi alterada para preservar a privacidade da criança Imagem: Imagem: Reprodução/TikTok - Adaptação: Rodrigo Bento/Repórter Brasil

O "direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço" também é considerado abusivo por uma resolução de 2014 do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), vinculado ao governo federal. O uso excessivo de cores e animações, além de personagens e apresentadores infantis, aponta para essa prática.