A Terra é mesmo redonda? Entenda por que planetas têm forma de esfera

Planetas, luas e estrelas podem ter os tamanhos mais variados, mas há algo em comum entre estes corpos celestes: o formato arredondado.

Os planetas são esféricos por causa da força da gravidade, que atrai matéria (como poeiras e gases que estavam espalhados no espaço) em direção a seu núcleo.

A força da gravidade age sobre toda matéria e faz com que as partículas atraídas colidam umas com as outras, criando uma massa quente e fluida. Com o passar do tempo, essa massa esfria e forma uma superfície esférica. Quanto mais massa tiver um objeto, maior será o seu campo gravitacional - e também o formato arredondado.