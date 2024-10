Para que serve o microRNA? Descoberta levou o Prêmio Nobel de medicina

Há microRNAs que são considerados "circulantes". Eles podem ser encontrados em fluidos corporais, por exemplo, e têm alta estabilidade. Ou seja, é mais fácil examiná-los e identificar doenças, além de possíveis tratamentos nestes casos.

Como os pesquisadores chegaram lá?

Tudo começou com um verme de 1 mm, o Caenorhabditis elegans. Ainda durante o pós-doutorado no MIT (Massachusetts Institute of Technology), os pesquisadores trabalhavam juntos no laboratório de Robert Horvitz, outro vencedor do prêmio Nobel. Eles estavam interessados como os genes controlavam células especializadas que o pequeno nemátodo tem em comum com animais mais complexos, como as nervosas e musculares.

Tempo era questão-chave. Para a dupla, era curioso como estes mecanismos se desenvolviam em momentos precisos na vida do verme. Por isso, eles separaram duas linhagens mutantes, com alterações nos genes lin-4 e lin-14, para investigação. Ambas possuíam "defeitos" no tempo de ativação de determinados processos no seu desenvolvimento, segundo a própria organização do prêmio Nobel.

Objetivo era encontrar os genes mutantes que prejudicava o desenvolvimento do verme. Ambros conseguiu descobrir primeiro que o gene lin-4 era um "regulador negativo" do gene lin-14. Mas eles não entendiam como o 14 teve seu desenvolvimento bloqueado.