Landim: Bolsonaro tem medo da força das redes de Pablo Marçal

O aceno que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez para apoiar Pablo Marçal (PRTB) se o candidato for para o segundo turno com Guilherme Boulos (PSOL), mesmo após o episódio do laudo falso, mostra que Bolsonaro tem medo da força das redes de Marçal, avaliou a colunista do UOL Raquel Landim.

Oficialmente, Bolsonaro apoiou o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), em sua campanha para a reeleição. No entanto, o ex-presidente disse hoje, enquanto votava, que apoiaria "qualquer um" que disputasse o segundo turno contra Boulos.