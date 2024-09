Tem jeito certo de servir a cerveja com colarinho? Veja o que a ciência diz

Mas, com ou sem colarinho, a quantidade de gás continua a mesma dentro do copo. A diferença é que, quando a cerveja é servida devagar, o gás se agita menos, então fica "dissolvido" no líquido.

Ou seja, a espuma não está ligada à quantidade de gás, mas sim à velocidade com que ele sobe à superfície do copo.

Tipo de cerveja importa?

Agora, pensando na degustação da bebida, o "jeito certo" vai depender do tipo de cerveja que será servida. Existem mais de 150 estilos da bebida ao redor do mundo e cada um deles pode ter uma forma diferente de servir, que irá favorecer suas características sensoriais.

No caso das Pilsen, por exemplo, o ideal é verter a cerveja lentamente, com o copo a 45º, até que metade do volume seja preenchido. Então, a garrafa deve ser afastada lentamente e o líquido jorrado no centro do copo, para que a espuma se forme. O colarinho deve ter entre três e quatro centímetros —cerca de dois dedos.

O copo também pode fazer diferença: uma boca mais larga é ideal para a percepção de aromas, já as menores mantêm a carbonatação por mais tempo.