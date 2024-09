Por que Brasil o vai aposentar antena parabólica que já conectou milhões?

Acho que o Brasil seria mais triste, com menos informação e talvez ainda mais desigual, porque a parabólica teve uma função social importantíssima

Diogo Cortiz

Em algum momento quando o Brasil era mais rural do que urbano e ainda quando o sistema de telecomunicações não era tão desenvolvido, as parabólicas eram o único meio de conectar pessoas que moravam distante dos centros com o que era mostrado na televisão

Helton Simões Gomes

Apesar do avanço da internet, a televisão ainda é um meio de disseminar serviços públicos e ideias que conectam pessoas com outras visões de mundo. Dados de 2015 mostram que 20 milhões de domicílios utilizavam antenas parabólicas no país.

A parabólica é tão importante que em alguns momentos ela protagonizou um papel muito importante na vida política do Brasil e até derrubou ministros

Helton Simões Gomes

A história que o jornalista lembra é a de Rubens Ricupero, que foi ministro da Fazendo na época de implantação do Plano Real. Em uma fala no mínimo controversa, Ricupero disse antes de ser entrevistado em um telejornal que "o que era bom mostrava e o que era ruim escondia" durante uma conversa com um jornalista. O trecho da entrevista vazou para telespectadores que assistiriam o jornal via antena parabólica.

Ele pediu demissão dias depois.