IA até lê, mas não entende notícias, mostra pesquisa: 'Mundo caótico'

O Grok, inteligência artificial do X (ex-Twitter), é exemplo do que pode ser esse futuro. O serviço usa conteúdo da própria rede social ao elaborar respostas. Como o X é repleto de desinformação, memes e posts com discurso de ódio, conteúdo com esse teor acaba refletido no que o Grok fala.

Europa vira 3ª força da IA e novo foco pode complicar o Brasil: 'vai ser engolido'

0:00 / 0:00

"Os Estados Unidos inovam, a China copia e a Europa regula". Até pouco tempo, a frase resumia a dinâmica da tecnologia no mundo. Mas a situação agora é outra.

A União Europeia quer mudar essa imagem e já questiona quanto a ênfase na regulação tem impactado a inovação no bloco.