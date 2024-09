'Parecia filme': os sapos que começaram a explodir nos lagos da Alemanha

Pegos durante o acasalamento, eles seriam bicados pelos corvos até inflarem para se proteger -- e explodirem Imagem: ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

O problema? Nem todo expert concordou com a teoria do veterinário. "Para diversas centenas de sapos, teria que ser um grande grupo de pássaros. Se um corvo identifica um sapo como fonte de alimentos, pode atrair outros pelo chamado", opinou à rede alemã NDR a pesquisadora de comportamento de pássaros Miriam Sima, do Instituto de Ornitologia Max Planck, em Seewiesen, na Bavária.

Ela realmente não acredita que os sapos tenham sido mortos pelos pássaros. "Os corvos não seriam tão exigentes, eles comeriam todas as entranhas", disse. Werner Smolnik, que observou as explosões durante semanas, concordou por não ter visto mais do que um ou outro corvo na área durante o período.

No fim daquele ano, o caso foi encerrado sem resolução. "Apesar das muitas evidências, o mistério da extinção dos sapos não foi satisfatoriamente resolvido", decretou o relatório do Instituto de Higiene e Meio Ambiente de Hamburgo de 2005. E apesar de todas as explosões, a população de sapos já havia voltado ao normal na tal lagoa da morte 10 anos depois.