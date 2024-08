Justiça dos EUA decide que Google monopoliza buscas; por que isso importa

A disputa jurídica, no entanto, pode se estender até o próximo ano ou 2026, com possíveis recursos no Circuito de Washington D.C. e na Suprema Corte dos EUA.

O Google detém 80% deste mercado nos EUA. Segundo o site Statcounter, alcançava mais de 90% do mercado global em julho, com mais de 95% das buscas feitas em smartphones.

O buscador respondeu por mais de US$ 175 bilhões dos US$ 307 bilhões que a empresa ganhou em receita publicitária em 2023 e é uma porta de entrada fundamental para serviços como o YouTube, que somam outros US$ 62 bilhões em receitas. (Com agências internacionais)