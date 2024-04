Ataque a Moraes, alvo da PF e mais: relembre 10 polêmicas envolvendo Musk

Um dos homens mais ricos do mundo e dono do X (antigo Twitter), Elon Musk entrou em rota de colisão com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes nos últimos dias. O empresário ameaçou descumprir decisões judiciais brasileiras, e ainda chamou Moraes de "Darth Vader do Brasil", em referência ao vilão da saga "Star Wars". Não descarta-se um possível bloqueio da rede social no país.

Desde que comprou o Twitter, em outubro de 2022, e mudou o nome para X, o bilionário tem feito parte de polêmicas frequentes. Relembre a seguir 10 vezes em que Elon Musk virou notícia.

1. Ameaçou fechar escritório no Brasil

No último fim de semana, Musk insinuou que poderia fechar o escritório da rede no Brasil. Além disso, questionou Alexandre de Moraes do porquê de "tanta censura no Brasil".