IA, gravações e mais: o que os óculos inteligentes Ray-Ban Meta fazem agora

Os óculos permitem que a pessoa compartilhe seu ponto de vista com as mãos livres. Desta maneira, usuário fica com as duas mãos desocupadas para realizar alguma tarefa que queria mostrar. O recurso está sendo implementado gradualmente.

O aplicativo Meta's View ganhou suporte para o Apple Music, o que traz ao usuário a possibilidade de controlar a reprodução de música e solicitar recomendações de álbuns e sons de um artista específico por meio dos óculos inteligentes.

Usuários de EUA e Canadá agora possuem acesso beta à nova IA (inteligência artificial) multimodal da Meta, em testes desde dezembro. Desta maneira, com os óculos se pode iniciar qualquer pergunta com "Hey Meta". As aplicações incluem a tradução de placas e até mesmo identificação de flores.

Imagem: Reprodução/Meta

Os óculos também possuem novo design. Isso vem a partir de novas armações, Skyler - com design de olho de gato - e Headliner, de ponte baixa, para evitar que os óculos escorreguem pelo nariz.

Essas armações também possuem novas cores. Mais opções de armações e lentes deverão ser lançadas ainda. O novo modelo Ray-Ban também terá uma edição especial da Scuderia Ferrari.