Cansou das polêmicas do X (ex-Twitter)? Confira 8 apps para usar no lugar

As acusações feitas por Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, envolvem mais um capítulo polêmico ligado ao bilionário e o funcionamento da rede social no Brasil.

Em resposta, Moraes determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar possíveis crimes de obstrução à Justiça e organização criminosa por parte de Musk. Enquanto se discute um eventual bloqueio do X no país e nada se define, Tilt lista a seguir apps alternativos para quem já cansou de tanta polêmica ligada ao X.

1. BlueSky

Desenvolvida por Jack Dorsey, criador e ex-CEO do Twitter, a rede social nasceu em 2023. Ela é apontada como um Twitter "descentralizado". A rede social ganhou mais de um milhão de usuários em fevereiro deste ano, registrando total de quatro milhões de contas.