Vigilância, discriminação e colonialismo: conferência alerta perigos da IA

No entanto, vários especialistas advertiram durante a conferência que as desvantagens da tecnologia são menos visíveis e que as comunidades vulneráveis à margem da sociedade e no Sul Global serão as primeiras a sofrer as consequências.

Vigilância por IA

A forma como a inteligência artificial está a ser utilizada para levar a vigilância a níveis sem precedentes ilustra bem esta situação, segundo Antonella Napolitano, analista de política tecnológica.

Em um relatório publicado no ano passado pela organização de direitos humanos EuroMed Rights, Napolitano argumentou que, como parte de uma tendência mais ampla para "externalizar" o controle das suas fronteiras externas, a União Europeia financia empresas que testam novas ferramentas de vigilância baseadas em IA em migrantes no Norte de África, cuja privacidade não é tão protegida como a dos cidadãos da UE.

"É mais fácil para as empresas testarem diferentes tecnologias nestas pessoas sem enfrentarem quaisquer consequências", disse Napolitano à DW. "Mas as consequências são reais", ressalta, acrescentando que a vigilância por meio da inteligência artificial pode empurrar os migrantes para caminhos migratórios mais perigosos.

"Colonialismo de dados"

Relatórios como este levaram alguns defensores dos direitos digitais a estabelecer paralelos com a história do colonialismo a partir do século 15, quando as potências europeias começaram a explorar grandes partes do mundo.