Marketing de influência no SXSW: qual a idade certa para virar influencer?

O marketing de influência está em alta faz tempo. Só nesse ano, a economia que gira em torno desse tipo de negócio está avaliada em US$ 21,1 bilhões, segundo dados da consultoria McKinsey. Mas, em um mercado saturado como esse, em que todo mundo quer tirar um pedacinho de lucro, o que é preciso ter? E dá tempo de fazer isso se não for jovem como Audrey Boos?

"A gente sempre quer falar com os amigos sobre alguma coisa. Se achar o tema que todo mundo adora conversar com você a respeito, comece a postar sobre isso. Encontre o seu nicho. Você já sabe que é bom em algo", aconselha Devine.

A partir dessa descoberta-chave, é preciso consistentemente postar. O conselho das especialistas é encarar como um canal de mídia de verdade: não dá para postar uma vez por mês. "Estava postando seriamente há alguns meses e recebendo ofertas de marcas, mas estava tão assustada com os contratos... escolhi profissionais para me ajudarem e hoje trabalho com minhas marcas favoritas", conta Audrey, sobre quando estourou, na Universidade. No final das contas, as marcas procuram talentos que amam seu produto.

"Quando aparece a primeira campanha - e eu nem posso chamar de campanha - me ofereceram US$ 10 e uma camiseta. Eu achei aquilo o máximo e percebi que se acontecesse dez vezes pagaria minha conta de gás. Ainda demorou muito para que aquilo pudesse ser meu trabalho integral", lembra Jeanne.

Para isso, é preciso escolher um segmento. "Meu namorado naquela época, que é meu marido agora, disse para eu ver onde isso ia dar. O segundo trabalho foram meias, por US$ 50. A pergunta é: como posso transformar isso em meu próprio post e torná-lo criativo para a marca? Postei. Eles me deram os US$ 50. E assim foi", ela conta.

Shana Davis afirma que muitos talentos só não conseguem contratos por não terem os contatos certos. "Eles não sabem por onde começar e acham isso estranho. É como se dissessem 'não quero me vender como um computador'. Mulheres mais velhas podem falar de choque geracional, por exemplo."