TikTok proibido nos EUA: saiba o que pode mudar com lei aprovada por Biden

A proibição só entrará em vigor daqui a nove meses depois, apenas em 2025. E isso, por enquanto, só se a ByteDance não cumprir o exigido.

A dona do TikTok deve buscar uma liminar, capaz de pausar tudo. Por isso, a batalha judicial ainda pode durar muito mais tempo.

O que rolou para chegar nesse ponto

Em março, a Câmara aprovou um projeto de lei que obrigava que a ByteDance vendesse suas operações nos EUA para alguém que não fosse parte de um país "adversário estrangeiro". Caso contrário, o app seria banido.

Em meio a um pacote de ajuda norte-americana a Ucrânia e Israel, isso foi postergado com o tempo. Antes a empresa tinha seis meses para vender suas operações nos EUA. Agora, passou a ter nove meses. E o presidente ainda pode ampliar esse prazo por mais três meses no caso de um acordo.

Para se proteger do risco de ser banido, calcula-se que o TikTok tenha gastado nos últimos três anos mais de US$ 1,5 bilhão no "Projeto Texas". Ele envolve um plano de proteção (e isolamento) de dados e conteúdos de pessoas nos Estados Unidos a partir de servidores domésticos - que não têm ligação com a China.