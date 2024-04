Musk caçoa de Alexandre de Moraes em novo ataque: 'Darth Vader do Brasil'

Darth Vader é o mais famoso vilão da série de filmes "Star Wars" e serve ao Império Galático, ajudando a manter a galáxia em repressão.

Brazil's Darth Vader! -- Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024

Musk questionou Moraes do porquê de "tanta censura no Brasil". Na madrugada deste sábado (horário de Brasília), Musk fez o comentário em uma postagem no perfil oficial de Moraes no X.

O empresário aponta que há uma "censura agressiva [que] parece violar a lei e a vontade do povo do Brasil".

A rede social X disse que foi forçada, por decisões judiciais, a "bloquear determinadas contas populares no Brasil". A plataforma informou que comunicou os donos das contas que tiveram que tomar essas medidas, mas declarou não saber as motivações pelas quais as ordens de bloqueio foram emitidas pela Justiça. Os nomes das contas afetadas não foram divulgados.