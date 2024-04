Câmera escondida é achada em casa alugada: como evitar espionagem?

Não custa perguntar ao dono ou responsável pelo imóvel se há câmeras instaladas no local. Na melhor das hipóteses, a pessoa pode ser franca com você e dizer se há câmeras ou não. E se houver, dizer onde elas estão.

Atente-se para webcams, que geralmente são bolinhas presas à tela do computador, ou na moldura de cima da tela de um laptop aberto. Já as câmeras de vigilância convencionais são mais fáceis de achar, costumam ter o tamanho de um punho fechado, e são geralmente posicionadas no teto, de preferência nos cantos, onde consegue-se um ângulo de visão maior.

Acompanhe a fiação de aparelhos da casa até as tomadas da parede, para encontrar alguma que tenha escapado de sua checagem visual.

Quanto às câmeras ocultas, uma dica é usar o flash do seu celular como lanterna ao longo de toda a vistoria, pois o brilho da luz poderá refletir na lente de uma câmera dessas, denunciando a sua localização.

Apague todas as luzes e busque por sinais luminosos. Algumas câmeras indicam com um led que estão ligadas. Fazer esse teste pode ajudar a achar equipamentos.

A maneira mais difícil: detector de radiofrequência

O jeito mais preciso é investir em um aparelho chamado detector de radiofrequência —é possível encontrar um em marketplaces.