Decisão da Meta é 'ruim para a democracia', diz novo ministro da Secom

Paralelamente, o Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo deu "30 dias" para que a empresa de Mark Zuckerberg informe se essa decisão "será aplicada também no Brasil", segundo um ofício enviado ao diretor-geral da Facebook no país, parte do grupo Meta.

"Em caso afirmativo, o MPF/SP quer saber quando a empresa pretende implementá-las no Brasil e entender os detalhes dessas alterações, para avaliar em que medida elas podem, eventualmente, impactar direitos dos usuários destas plataformas que vivem em nosso país", segundo uma nota enviada à AFP.

Nesta quarta-feira, a Meta garantiu que não tem planos, por enquanto, de eliminar seu mecanismo de verificação digital na União Europeia, e que revisará suas obrigações à luz da regulamentação vigente antes de implementar mudanças.

A Agence France-Presse (AFP) trabalha com o programa de verificação de conteúdos do Facebook em 26 idiomas. O Facebook paga para usar as verificações de cerca de 80 organizações em nível global em sua plataforma, bem como no WhatsApp e Instagram.