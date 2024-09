Redes e games geram vício por 'incorporarem jogos de azar', diz psiquiatra

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Redes sociais e games abraçam jogos de azar; Vício em apostas: Brasil ignora problema mundial; 'Minha filha só vai ter celular aos 14 anos')

Redes sociais e games encontraram a estratégia ideal para prender usuários e jogadores por mais tempo. São mecanismos típicos de jogos de azar, como caça-níqueis e bingo online.

A avaliação é do psiquiatra Rodrigo Machado, que atua no Programa de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele participou do episódio desta semana de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas.