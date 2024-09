Brasil ignora que aposta já é problema para 8,7% da população mundial

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Redes sociais e games abraçam jogos de azar; Vício em apostas: Brasil ignora problema mundial; 'Minha filha só vai ter celular aos 14 anos')

O governo federal, via Ministério da Fazenda, antecipou de janeiro de 2024 para outubro a regularização dos sites de apostas no Brasil. Só em agosto os brasileiros enviaram R$ 20,8 bilhões a esses sites em agosto, apontou análise do Banco Central.

Para além do comprometimento da renda, especialistas de saúde mental alertam para o possível alta de problemas de saúde mental, como o vício em apostas. O psiquiatra Rodrigo Machado, do Programa de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, diz que o Brasil não está preparado para o grande aumento de viciados em apostas.