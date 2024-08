Nova inteligência artificial de Musk vai botar fogo nas eleições americanas

Nas primeiras interações, eu gostei, mas depois de um tempo esse humor exagerado de uma máquina estatística me cansou. Deu para perceber que o modelo segue sempre uma receitinha de criar metáforas e fazer analogias forçadas com o universo da ficção. Parece aquele tiozão chato que quer trazer referências para mostrar que manja do assunto.

Contudo, é a funcionalidade de criação de imagem do Grok-2 que acendeu um debate global nos últimos dias.

A IA de Musk é praticamente sem filtros. Enquanto OpenAI, Google e Meta criam restrições para que seus modelos tenham um comportamento mais responsável, Musk foi para um outro caminho e liberou muita coisa na Grok.

É possível criar conteúdos de personagens com direitos autorais sem qualquer preocupação. Inclusive, com cenas que podem virar um problema jurídico no futuro. Eu criei facilmente imagens do Mickey fumando maconha, Harry Potter no exército nazista e até mesmo Moana incendiando Meca.

A situação fica ainda mais sensível quando entramos em imagens realistas, especialmente no universo da política.

Os Estados Unidos têm eleições presidenciais neste ano, e uma das preocupações para manter a integridade da informação e do próprio processo democrático é em relação ao uso indevido da IA para a criação e propagação de fake news.