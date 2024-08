IA brasileira que não ouve linguistas é iPhone que ignora designers

Comparada a um LLM estado da arte treinado em dados crus de mais de 40 línguas (inclusive o português brasileiro), essa IA tem desempenho muito melhor. Isso porque, para problemas específicos, como o da estimativa de subnotificação de violência contra mulher, é preciso uma solução específica, que considere como a língua portuguesa é usada pelos profissionais de saúde que acolhem as vítimas e preenchem os prontuários e notificações. Um LLM genérico, baseado só em formas linguísticas, não resolve este e nem os demais problemas propostos no mesmo plano.

Em tempo: não se trata aqui de criticar as perspectivas daquelas pessoas muito competentes que contribuíram com o PBIA. Trata-se apenas de apontar que uma perspectiva fundamental, a de quem estuda a principal interface entre seres humanos e as IAs, tem sido deixada de lado na construção do plano. É como se, após a famosa apresentação que Jobs fez do iPhone, todos os designers fossem ignorados na revolução que se seguiria.

O PBIA afirma que o Brasil quer uma IA de nível mundial, que garanta não só a representação da sua diversidade linguística, mas que também se ponha a serviço de sua soberania e da atuação do Estado em áreas estratégicas, como saúde pública, segurança e educação. Para isso, é fundamental assegurar que o PBIA se alimente do que se sabe sobre a dinâmica das línguas humanas, sobre os impactos de tal dinâmica na forma como as IAs funcionam, na nossa relação com elas e nos riscos e oportunidades derivados desses impactos. Para isso, é necessário chamar os linguistas para uma conversa.

As línguas são a nova interface e somos nós, os linguistas, os hackers.

*Doutor em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Juiz de Fora e Coordenador do Laboratório FrameNet Brasil e da ReINVenTA - Research and Innovation Network for Vision and Text Analysis of Multimodal Objects. Bolsista de Produtividade do CNPq