Governo Lula quer redes com checagem de idade e canal único de denúncia

"Você deixaria seu filho sozinho numa praça? A resposta é não. Então por que está deixando seu filho com desconhecidos, anônimos, com chats, com vídeo, com câmera, com voz, com tudo? Não dá. As pessoas precisam ter a dimensão desse risco. E as empresas precisam parar com a retórica da excepcionalidade [da internet] e dizer que regular acaba com a inovação. Não, o que acaba com a inovação é a insegurança."

Lilian Cintra

Imagem: ARTE/UOL

Tim Cook, CEO da Apple, fala sobre o Apple Pay, durante evento em Cupertino (Califórnia), em setembro de 2014 Imagem: Jim Wilson/The New York Times

Será que... Derrotas da Apple nos Estados Unidos e no Brasil estão prestes a derrubar os preços de serviços digitais no iPhone. Por aqui, o desembargador federal Pablo Zuniga, do TRF-1, mandou a empresa abrir seu sistema operacional, o iOS, para outras lojas e liberar seus usuários para usar sistemas de pagamentos alternativos. São 90 dias para cumprir a decisão.

O Pix... Zuniga diz que a medida evita a consolidação de potencial abuso de posição dominante. O caso nasceu de um inquérito do Cade (Conselho de Administrativo de Defesa Econômica) sobre sobre a conduta da Apple, que recolhe taxas sobre bens e serviços de comercializados pelos aplicativos baixados na App Store.

No iPhone... Nos EUA, essa política de taxas levou a Epic Games, do game Fortnite, a processar a Apple em 2020. Ganhou. Agora, a dona da maçã está sendo obrigada a liberar outros meios de pagamento além do seu próprio. O Spotify já anunciou que vai oferecer planos mais baratos a quem fizer assinaturas por fora da App Store. E, num ato de empolgação, prometeu que vai vender audiobooks via links externos.